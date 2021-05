CoronaVac: insumo para retomar produção chega ao Brasil em 26 de maio

Um novo lote com 4.000 litros de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para produção da CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan, está previsto para chegar ao país no dia 26 de maio. A informação foi divulgada em publicação no Twitter, pelo governador de São Paulo, João Doria. A quantidade é suficiente para produzir 7 milhões de doses da vacina.

Na última sexta-feira, 14, o Butantan anunciou a paralisação da produção do imunizante devido à falta de matéria-prima. Na ocasião, não havia previsão de data para a chegada de novos lotes, o que gerou forte preocupação, já que diversas pessoas ainda precisam tomar a segunda da vacina para completar o esquema de imunização.