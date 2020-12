CoronaVac: governo diz que eficácia será de ao menos 50%, mas adia anúncio

A CoronaVac, imunizante contra Covid-19 no centro da “guerra da vacina” entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador João Doria (PSDB-SP), tem eficácia superior a 50% e terá o registro pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), diz o governo do estado de São Paulo.

O índice preciso, contudo, não será divulgado nesta quarta-feira, 23, pelo governo paulista, como estava previsto. O atraso, disseram representantes do governo, ocorreu por conta de um pedido da Sinovac, que quer unificar os dados de outras localidades onde a vacina foi testada com os do Brasil.

A reportagem de VEJA apurou que está mantida uma reunião com os técnicos da Anvisa, marcada para às 16h. O encontro ocorrerá simultaneamente à coletiva de imprensa no Instituto Butantan.

Em fala à imprensa, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, ressaltou o caráter seguro do imunizante, afirmando que o efeito colateral mais comum foi dor no local da aplicação.

A taxa de 50% corresponde ao mínimo exigido pela Anvisa para conceder o aval para uso do imunizante no país. O medicamento é desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac Life Science em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo.

O laboratório paulista é responsável por processar e envasar o medicamento em solo brasileiro. A previsão do governo estadual é que 10,8 milhões de doses estejam em posse do centro de referência em imunizantes brasileiro até 31 de dezembro.