CoronaVac: Butantan envia 4,5 milhões de doses ao Ministério da Saúde

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira, 15, o envio de 4,5 milhões de doses da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan, para um centro de logística do Ministério da Saúde localizado em Guarulhos. A entrega das doses já prontas para aplicação está prevista para segunda-feira, 18. De lá, a carga deverá ser distribuída para os outros estados e o Distrito Federal.

Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, disse nesta sexta-feira, 15, que aguarda uma autorização do Ministério para fazer o encaminhamento das doses. Na quarta-feira, 13, o secretário executivo da pasta, Élcio Franco, disse que não era possível começar a distribuição das doses das vacinas que já estão em solo brasileiros aos estados até que haja liberação da Anvisa para uso no Brasil.

“É uma questão legal. Nós inclusive conversamos com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a vacina que ainda não tem autorização está sob termo de guarda. Ela está com o Butantan, mas não pode ser usada. No termo de guarda há responsável técnico que está com a guarda dessa vacina. Ele não pode usar a vacina, não pode distribuir, não pode lotear.”, disse Franco, na ocasião.

No domingo, 17, a Anvisa realizará uma reunião para decidir sobre a aprovação de uso emergencial da CoronaVac e da vacina desenvolvida pela parceria Oxford/AstraZeneca. Sobre isso, Covas afirmou que todos os documentos solicitados pela Anvisa ao Butantan já foram entregues até a manhã desta sexta-feira, 15. Dois questionamentos da agência ainda estão pendentes, mas seriam respondidos, segundo Covas, em uma reunião técnica realizada às 14h desta sexta.

Em comunicado, o governo do estado afirmou que o Butantan já dispõe de 10,8 milhões de doses da vacina em solo brasileiro. Destas, 6 milhões de doses já estão prontas e disponíveis para vacinação, segundo Doria. O governador deu a entender que as 1,5 milhão de doses restantes da entrega ao Ministério pertencem ao estado.

“São Paulo faz parte do Brasil. Logo, nós temos uma parcela, entre 20% a 25%, que é a parcela que cabe proporcionalmente à população, à densidade demográfica de um estado que tem 46 milhões de habitantes. Não faz sentido encaminhar vacinas para o Ministério da Saúde para depois o Ministério da Saúde encaminhar de volta a São Paulo”, disse o governador em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes nesta sexta-feira, 15.

No entanto, Dimas Covas disse que a quantidade prevista para entra (as 4,5 milhões de doses) são as que estão “rotuladas e prontas para serem entregues ao Ministério”. As demais, ainda estão no processo de rotulagem. E complementou que as cotas dos estados ainda não estão definidas “Pelo que temos acompanhado, serão definidas [as cotas dos estados] possivelmente ainda na tarde de hoje. Definindo essa cota, o estado de São Paulo já vai receber e encaminhá-las à Secretaria da Saúde”, afirmou Covas.