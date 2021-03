CoronaVac: Butantan entrega mais 5 milhões de doses ao Ministério da Saúde

O Instituto Butantan liberou, nesta segunda-feira, 29, mais 5 milhões de doses da vacina CoronaVac para uso em todo o país por meio do Programa Nacional de Imunizações contra a Covid-19. Neste mês, foram entregues até agora 19,3 milhões de doses — quantitativo maior do que o disponibilizado em janeiro e fevereiro juntos.

Com o novo carregamento, o total de imunizantes enviados pelo Butantan chega a 32,8 milhões de doses desde o início das entregas, em 17 de janeiro. Até o fim de abril, a somatória será de 46 milhões doses da CoronaVac. A vacina é originalmente desenvolvida pelo laboratório Sinovac Life Science, da China.

O Butantan tem prometida, ainda, a entrega de outras 54 milhões de doses até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. De acordo com comunicado do governo do estado, 85% das vacinas disponíveis no país contra a Covid- 19 são do Butantan.

Confira as entregas de CoronaVac ao Ministério da Saúde até agora:

17/1 – 6 milhões

22/1 – 900 mil

29/1 – 1,8 milhão

5/2 – 1,1 milhão

23/2 – 1,2 milhão

24/2 – 900 mil

25/2 – 453 mil

26/2 – 600 mil

28/2 – 600 mil

3/3 – 900 mil

8/3 – 1,7 milhão

10/3 – 1,2 milhão

15/3 – 3,3 milhões

17/3 – 2 milhões

19/3 – 2 milhões

22/3 – 1 milhão

24/3 – 2,2 milhões

29/3 – 5 milhões

Previsão até 30 de abril – 46 milhões (total de janeiro a abril)