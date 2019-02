Contra poliomielite, quase 7,2 milhões de crianças vacinadas

Quase 7,2 milhões de crianças menores de 5 anos, de acordo com balanço parcial, foram vacinadas neste sábado (14), durante a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite, realizada em todo o país. A previsão é que o resultado final da campanha seja divulgado até o fim de agosto, segundo o Ministério da Saúde.

O resultado preliminar da segunda fase da Campanha mostra que, até as 17h30 deste sábado, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde haviam informado ao Ministério da Saúde 7.154.830 crianças vacinadas em todo o Brasil. Este número é parcial e sofrerá alterações na medida em que os estados e municípios atualizarem o banco de dados do Ministério da Saúde.

Pais ou responsáveis que não puderam levar as crianças para tomar a gotinha devem procurar os cerca de 115 mil postos de vacinação, montados nas unidades de saúde, pois a vacina continua disponível na rede pública.

Segundo o Ministério, a meta é imunizar 14,6 milhões de crianças, representando 95%, meta mínima exigida, dos menores de cinco anos. Para isso, foram distribuídas 24 milhões de doses da vacina. No total, somando as duas etapas, foram distribuídas 48 milhões de doses. A primeira fase da campanha, realizada em 12 de junho, imunizou 14 milhões de crianças.

(Com Agência Estado)