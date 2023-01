Conservante alimentício aumenta em 27% a chance de diabetes

Pesquisadores franceses descobriram que produtos químicos conservantes podem aumentar a probabilidade de desenvolver diabetes. Segundo estudo, a condição é cerca de 27% mais provável naqueles que comem mais nitritos – aditivos conservantes encontrados em salsichas, presunto, salame e bacon – em comparação aos que comiam menos.

A pesquisa também ligou os nitritos a cânceres de intestino, mama e próstata, por meio de uma investigação que rastreou dietas de 104.168 adultos na França, coletadas entre 2009 e 2021. Os participantes foram divididos em três grupos com base na quantidade de ingestão desse conservante: 3,3 mg por dia ou menos; 5,1 mg por dia ou menos; e 8,6 mg por dia ou menos. O resultado mostra um risco significativamente maior de desenvolvimento da diabetes tipo 2 nos que consumiram mais o nitrito de sódio.

“É necessário limitar o consumo de alimentos que contenham aditivos controversos, incluindo o nitrito de sódio”, diz Bernard Srour, autor do estudo e pesquisador da Sorbonne Paris Nord University. Ele recomenda não comer mais do que 70g de carne processada por dia, o equivalente a cerca de uma fatia e meia de bacon. “Também é preciso uma melhor regulamentação da contaminação do solo por fertilizantes”, apela Srour, já que muitos produtos usados em plantações contêm esse conservante.

No ano passado, cerca de 3,8 milhões de pessoas foram diagnosticadas com diabetes tipo 2 no Reino Unido e por isso, um grupo de parlamentares e cientistas de alimentos britânicos pediu ao governo que limitasse o uso desse produto químicos em alimentos. No Brasil, números divulgados pela Federação Internacional de Diabetes mostram que mais de 15 milhões de adultos são afetados pela doença no país.