Conselhos de saúde pedem 90 dias para revogar fim da emergência da Covid

Nesta terça-feira 19, os conselhos nacionais de saúde pediram que o Ministério da Saúde considere o prazo de 90 dias para revogar o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) da Covid-19. Em carta, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) advertiram para o risco de abandono da população com o término das medidas protetivas adotadas na pandemia. “Importa destacar, como salientado por V. Exa. em seu pronunciamento, que a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. Desse modo, é necessária a manutenção das ações de serviços de saúde, sobretudo as da atenção primária, responsáveis pela vacinação e pela capacidade laboral dos leitos hospitalares ampliados”, diz o documento.

As secretarias também solicitaram medidas de transição focadas na “mobilização da vacinação e um plano de retomada capaz de definir indicadores e estratégias de controle com vigilância integrada das síndromes respiratórias”

Embora anunciada no domingo 17, pelo ministro Marcelo Queiroga, o término da Espin ainda não teve uma portaria publicada que estabelece o prazo para o final das medidas adotadas. Na segunda-feira, 19, Queiroga disse que o prazo seria de 30 a 90 dias.

A emergência sanitária foi decertada no Brasil em fevereiro de 2020, quando foram adotadas algumas leis estaduais e municipais com medidas que facilitavam a contratação de profissionais de saúde e a compra de insumos como vacinas e medicamentos, por exemplo. Antes de o Ministério da Saúde anunciar o fim da Espin no país, no entanto, alguns estados como Santa Catarina e o Distrito Federal já haviam declarado o fim da emergência de saúde pública causada pelo coronavírus. Alguns estados como São Paulo, porém, vão manter as medidas protetivas, mesmo com o anúncio do governo federal.