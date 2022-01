Conselhos de Israel recomendam 4ª dose de vacina contra Covid para adultos

Os conselhos consultivos da pandemia e da vacinação contra a Covid-19 de Israel recomendaram a ampliação da quarta dose da vacina contra a doença para toda a população adulta, segundo informe divulgado pelo Ministério da Saúde do país nesta terça-feira, 25. No fim do ano passado, a indicação passou a vigorar para pessoas com mais de 60 anos, mas a nova regra depende de aprovação do diretor-geral da pasta, Nachman Ash.

De acordo com a orientação, a dose adicional seria aplicada em pessoas com mais de 18 anos no intervalo de cinco meses após o reforço ou recuperação da doença.

Na nota, o ministério informou que os conselhos se basearam em dados que apontaram aumento de três a cinco vezes na proteção contra doenças graves em pessoas que receberam a quarta dose.

Ao longo da pandemia, Israel tem sido um dos primeiros países a adotar doses de reforço para tentar conter a disseminação do vírus.