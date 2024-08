Conheça os 14 fatores para diminuir a propensão a uma demência

Cerca de 45%, dos casos de demência no mundo poderiam ser prevenidos ou adiados, de acordo com um estudo publicado na revista científica The Lancet. A pesquisa, realizada por especialistas de vários países, identificou 14 fatores de risco modificáveis que, se abordados desde a infância até a velhice, poderiam reduzir significativamente o risco de Alzheimer e outras condições por trás do colapso cognitivo.

Os 14 fatores de risco

Os pesquisadores identificaram dois novos fatores de risco associados à demência, além dos 12 previamente identificados pela Comissão Lancet em 2020. Esses novos fatores são:

Colesterol LDL elevado : aproximadamente 7% dos casos de demência estão ligados ao colesterol LDL (conhecido como colesterol “ruim”) elevado a partir dos 40 anos.

Estudos prévios já apontavam que a composição da dieta e o estado metabólico podem influenciar a composição de gordura na membrana dos neurônios. Em 2023, cientistas da Faculdade de Agricultura e Ciências da Vida do Texas A&M, nos Estados Unidos, descobriram que certos lipídios podem aumentar a toxicidade das proteínas beta-amiloide, que desempenham um papel no desenvolvimento da doença de Alzheimer.

Perda de visão : cerca de 2% dos casos são atribuíveis à perda de visão não tratada na idade avançada. O déficit visual pode ser causado por doenças como catarata, glaucoma e degeneração macular.

Há cada vez mais evidências da conexão entre a saúde ocular e a do cérebro, especificamente como a visão afeta a função cognitiva. Ainda em 2020, um estudo associou a perda de visão em pessoas com mais de 71 anos ao desenvolvimento da demência.

Publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA) Ophthalmology, a pesquisa trouxe uma análise de de dados de quase 3 mil cidadãos americanos com mais de sete décadas de vida.

E em maio deste ano, outro artigo, também publicado no JAMA, sugeriu que tratar a catarata está associado a um risco 30% menor de que adultos com 65 anos de idade ou mais venham a desenvolver doença de Alzheimer ou outros tipos de demência.

Os 12 fatores consolidados

Segundo especialistas, até 40% dos casos de demência podem ser influenciados por 14 fatores de risco preveníveis ou mitigáveis. São 12 anteriormente mapeados, que se somam ao colesterol LDL elevado e a perda de visão, que acabam de integrar a lista:

Baixo Nível Educacional

Perda Auditiva

Hipertensão

Tabagismo

Obesidade

Depressão

Falta de Atividade Física

Diabetes

Consumo Excessivo de Álcool

Lesões Graves na Cabeça

Poluição do Ar

Isolamento Social

Colesterol LDL elevado

Perda da visão

Saúde auditiva e saúde mental

Um dos aspectos mais relevantes apontados pelo relatório da Comissão Lancet é o papel protetor do uso de aparelhos auditivos. “Eles não apenas melhoram a audição, mas também podem prevenir problemas cognitivos associados à privação sensorial”, diz Celene Pinheiro, geriatra e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), que participou da Conferência Internacional da Associação de Alzheimer (AAIC), na Filadélfia (EUA), na qual o relatório da Comissão Lancet foi apresentado nesta quarta-feira, 31 de julho

Além disso, estudos compilados pela Comissão Lancet indicam que o tratamento adequado da depressão, seja por meio de psicoterapia ou medicamentos, pode reduzir o risco de desenvolver demências, como o Alzheimer. “Cuidar da saúde mental é fundamental para preservar a saúde cerebral a longo prazo”, afirma Pinheiro.

A ameaça crescente da demência

De acordo com o estudo Brazilian Longitudinal Study of Aging (ELSI-Brasil) de 2023, o diagnóstico de demência em pessoas com 60 anos ou mais atinge quase 2 milhões de brasileiros, representando cerca de 5,8% da população. Outros 2,7 milhões de brasileiros nessa faixa etária foram diagnosticados com algum comprometimento cognitivo, mas ainda não desenvolveram demência. Essa parcela representa 8,1% da população do país.

O estudo também revela que apenas 1,2% da amostra selecionada tinha um diagnóstico prévio de demência. Isso comprova que a doença é subdiagnosticada no Brasil, e a realidade da prevalência pode ser ainda maior. “Infelizmente, a maioria das pessoas com demência é diagnosticada em estágios avançados da doença, perdendo a oportunidade de se beneficiar das intervenções disponíveis e de se preparar para o futuro”, reforça Phelipe Cabral Nobre, terapeuta ocupacional e vice-presidente da ABRAz.

Em todo o mundo, estima-se que o número de pessoas acometidas pelo Alzheimer número chegue a 57 milhões, com previsão para quase triplicar, atingindo 153 milhões até 2050, devido ao envelhecimento da população. Esse aumento representa uma ameaça crescente para os sistemas de saúde e assistência social, com custos globais já excedendo 1 trilhão de dólares por ano.

Outro estudo, publicado no Lancet Healthy Longevity, modelou o impacto econômico de intervenções preventivas na Inglaterra e revelou resultados promissores. Os pesquisadores estimaram que, ao adotar essas práticas, poderia haver uma redução significativa nas taxas de demência, o que por sua vez resultaria em economias de cerca de 4 bilhões de libras.

Esse valor se deve ao menor custo com cuidados de saúde, tratamentos e suporte para pessoas com demência, além da melhora da qualidade de vida e do aumento da longevidade saudável entre a população. “Investir em estratégias para reduzir o risco não apenas economiza recursos, mas também permite que as pessoas vivam mais e com menos prejuízo em sua funcionalidade cognitiva”, ressalta Celene.