Conheça o intervalo entre os treinos que não prejudica ganhos para os músculos

Um estudo publicado pela Universidade de Jyväskylä, na Finlândia, investigou os impactos de uma pausa de dez semanas no treinamento de resistência sobre a força máxima e o tamanho muscular. Os resultados são encorajadores para atletas e praticantes de musculação, mostrando que, mesmo após um intervalo significativo, a recuperação dos ganhos é rápida e eficaz​.

No experimento, os participantes foram divididos em dois grupos: um que treinou de forma contínua por 20 semanas e outro que fez uma pausa de dez semanas na metade do programa. A análise revelou que as perdas de força e volume muscular durante a pausa foram rapidamente revertidas quando o treino foi retomado.

Em apenas cinco semanas de retorno ao treinamento, o grupo que fez a pausa já havia recuperado o mesmo nível de desempenho anterior, sugerindo que as interrupções no treinamento não resultam em perdas permanentes de resultados​.

A pesquisa também observou que a força foi menos afetada do que o tamanho muscular durante a pausa, possivelmente devido a adaptações no sistema nervoso, que tendem a ser mais estáveis ao longo do tempo.

Esse fenômeno é frequentemente associado à “memória muscular”, na qual os músculos readquirem rapidamente seu volume e força anteriores após um período de inatividade. Isso pode ser especialmente útil para quem enfrenta pausas inevitáveis no treino, por motivo de férias, lesões ou compromissos profissionais​.

Implicações para o treinamento

As descobertas do estudo finlandês oferecem uma nova perspectiva para treinadores, atletas e praticantes amadores. Pausas de até dez semanas não parecem prejudicar a adaptação no longo prazo, desde que o treinamento seja retomado de forma regular e progressiva.

Embora essa conclusão seja baseada em indivíduos com níveis de treinamento mais básicos, é um indicativo promissor para quem busca equilíbrio entre treino e descanso sem sacrificar os ganhos​.

Assim, a pesquisa sugere que a consistência ao longo do ano é mais importante do que a continuidade absoluta, permitindo que os praticantes de musculação se sintam menos pressionados com interrupções ocasionais. Para um treino eficaz, a chave é manter um plano sólido e focar na progressão gradual.