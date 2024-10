Conheça as novas imagens de advertência propostas para embalagens de cigarro

Gangrena com risco de amputação, cegueira, aborto, envelhecimento precoce, câncer e morte. Os principais males causados pelo tabagismo terão suas imagens atualizadas após a realização de uma audiência pública prevista para a próxima sexta-feira, 18, no auditório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília. As propostas dos alertas que devem estampar as embalagens e mostruários de produtos derivados do tabaco já foram divulgadas e evidenciam o contraste entre pessoas saudáveis e aquelas que são afetadas pelo cigarro.

As ideias vieram de uma consulta pública aprovada em agosto para atualizar as advertências sanitárias presentes nas embalagens e que têm o objetivo de conscientizar a população sobre os danos à saúde causados pelo tabaco e demais substâncias presentes nos cigarros.

“É importante ressaltar que essas advertências sanitárias consistem em uma das campanhas de comunicação em saúde mais efetivas já desenvolvidas no país, tendo colaborado significativamente para a política de saúde pública de combate ao tabagismo”, informou, na época, a agência.

Além de estar relacionado a mais de 50 doenças, tabagismo pode matar. Cigarro está relacionado ao envelhecimento precoce. Câncer de boca foi lembrado nas novas advertências. Palavras impactantes e que denotam sofrimento foram inseridas nos alertas. Gangrena e amputações também estão relacionadas com o hábito de fumar. Alerta sobre riscos do hábito de fumar para bebês. No Brasil, 80% das mortes por câncer de pulmão estão relacionadas ao tabagismo.

Por meio de um decreto de 2006, ficou estabelecido que as imagens de advertência devem ser periodicamente modificadas para fazer o alerta sobre as doenças e malefícios relacionados ao hábito de fumar de forma efetiva. Tanto nas embalagens quanto nos mostruários deve ser incluída a mensagem de proibição de venda para menores de 18 anos.

O uso de advertências nesses produtos está previsto na Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), adotada pelos países membros da Organização Mundial de Saúde (OMS), incluindo o Brasil.

Mudanças nas embalagens de cigarro

Em resolução de 2017, foram estabelecidas nove imagens que deveriam ocupar 100% da face posterior das embalagens — padrão que será mantido — e que abordavam temas como câncer de boca, cegueira, envelhecimento, fumante passivo, impotência sexual, infarto, trombose e gangrena, morte e parto prematuro.

A proposta era de uma forma de comunicação mais direta e chamativa, com uso de cores de destaque, como amarelo e vermelho, e fotos impactantes.

Os novos modelos têm como mote alertar pelo contraste. De um lado, está uma pessoa saudável. Do outro, a sua versão adoecida ou morta. Órgãos afetados por tumores, como língua e pulmão, também são mostrados. Há ainda um bebê hospitalizado e um corpo em um necrotério.

Doenças causadas pelo tabagismo

O tabagismo é uma doença considerada epidêmica e causa dependência física e psicológica. Segundo o Ministério da Saúde, há mais de 50 enfermidades relacionadas ao hábito de fumar, como infarto, AVC, câncer de pulmão, enfisema pulmonar e bronquite crônica. As substâncias tóxicas também ameaçam a saúde de fumantes passivos, principalmente as crianças.

Um estudo realizado da Fundação do Câncer mostrou que o cigarro é responsável por 80% das mortes de homens e mulheres por câncer de pulmão no Brasil.

As projeções do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que, neste ano, devem ser diagnosticados 18 mil novos casos em homens e 14 mil casos em mulheres. Estima-se que 12% da população adulta seja consumidora de algum tipo de derivado do tabaco.