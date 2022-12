Confira quais são os estilos de vida mais suscetíveis à Covid-19

Quase três anos se passaram e o novo coronavírus infectou mais de 600 milhões de pessoas em todo o mundo, resultando em 6,57 milhões de mortes registradas. Apesar de descobertas sobre a dinâmica do vírus, ainda há mistérios circundando a doença – como os fatores que afetam a probabilidade de infecção ou de evolução para quadros graves -. Agora, um artigo na Biology Methods & Protocols, publicado pela Oxford University Press, revela informações surpreendentes. Ele identifica várias características que aumentam o risco de infecção pelo vírus, incluindo sexo masculino, ser mais jovem, grupo sanguíneo tipo B, além de outras que o diminuem, como o uso de máscara e suplementação com vitamina D.

Os pesquisadores recrutaram 30 mil usuários online, usando páginas como Facebook e Twitter, na República Tcheca, que compartilharam informações sobre sua exposição a 105 fatores de risco da Covid-19, indicando quais se aplicavam a eles. Estes incluíam características demográficas e de saúde, bem como informações sobre comportamentos, como ter animais, tomar vitaminas e suplementos, ser ativamente envolvido com esportes, nadar em água fria, cantar com frequência, fumar maconha, morar sozinho e caminhar na natureza.

Como esperado, alguns fatores sociodemográficos tiveram um efeito moderado nos riscos. Pessoas que moram em cidades maiores e pessoas com maior nível de escolaridade, principalmente mulheres, foram menos infectadas, assim como os solteiros e as pessoas que vivem sozinhas. Famílias maiores e com crianças menores foram associadas a uma maior chance de contágio.

Comportamentos que pareciam proteger as pessoas contra a infecção, no entanto, não se mostraram eficazes: estar ativamente envolvido em esportes, cantar com frequência e nadar em água fria aumentavam o risco de contaminação. O fator de proteção mais substancial contra a Covid-19 foi a adesão rigorosa ao uso de máscaras, seguido pelo consumo de vitaminas e suplementos, em particular, a vitamina D. O distanciamento social e a lavagem frequente das mãos tiveram um efeito protetor fraco.

Esta investigação também indicou que ter sangue tipo B aumentava a chance de infecção. Ter gatos ou cachorros como animais de estimação não afetou o risco e teve um efeito positivo quase insignificante no risco de alguém apresentar um curso grave da doença. Outro ponto analisado foi de que fumar tabaco ou o uso de maconha têm um efeito protetor relativamente forte contra infecções . Porém, a maioria dos estudos mostra efeitos adversos do tabagismo em versões mais graves da doença.