Conep autoriza o retorno das pesquisas com a CoronaVac no Brasil

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), decidiu que as pesquisas da vacina CoronaVac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo, vão continuar, apesar do evento adverso grave registrado.

A Conep é uma instituição extremamente rigorosa. Todas as pesquisas realizadas no país têm de passar pelo crivo da comissão, que é ligada ao Conselho Nacional de Saúde, tanto no momento de serem autorizadas quanto na suspensão dos testes. Eles avaliam sobretudo a segurança dos voluntários dos estudos.

A decisão vai contra a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determinou a suspensão dos estudos. Os estudos só podem retornar, no entanto, também com o aval da Anvisa.