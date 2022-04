Como o mercado da cannabis pode movimentar R$ 4,9 bilhões

Se regulamentado, o mercado da cannabis para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais pode movimentar R$ 4,9 bilhões com a venda de seus derivados e R$ 330,1 milhões de impostos arrecadados para o Estado. Os dados foram projetados pela Kaya Mind – empresa de inteligência de mercado para o setor, no relatório “Cânhamo no Brasil”, divulgado em março.

Segundo especialistas, os produtos derivados de cannabis vêm sendo apresentados como grandes aliados da medicina, em especial, o CBD (canabidiol), substância extraída da planta, que traz um grande potencial terapêutico, comprovado cientificamente, para o tratamento de várias doenças.

Nos dois primeiros meses de 2022, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu 9.078 pedidos de importação desses produtos, registrando um crescimento de 99,7% em comparação com o mesmo período de 2021.

De acordo com Patrícia Montagner, médica neurocirurgiã e fundadora da WeCann Academy, que realiza cursos voltados à Medicina Endocanabinoide, exclusivamente para médicos, a regulamentação do cânhamo no Brasil é capaz de, além de auxiliar milhares de pessoas que sofrem com doenças graves, refratárias e incapacitantes, trazer vantagens agrícolas, econômicas, sociais e sustentáveis. “Chegamos ao estágio em que será criado um mercado de proporções bilionárias e a relevância econômica da área é cada dia maior. Mais um motivo, portanto, para a urgência em garantir um processo guiado pelo conhecimento científico e pela ética, que cumpra a finalidade maior de proteger e proporcionar o bem-estar aos pacientes”, diz.

Para ela, os estigmas e a falta de conhecimento técnico sobre a questão travam o andamento da proposta de regulamentação. “É necessário disseminar informações sobre a cannabis medicinal, pois a falta de informação e um persistente estigma em relação à cannabis, com muita confusão entre uso medicinal e o uso recreativo, são hoje o principal empecilho para a popularização dos benefícios da Medicina Endocanabinoide no Brasil”, completa a especialista, que acrescenta. “É hora de estimular médicos e outros profissionais de saúde a estudar e se preparar. Temos que formar gente com capacidade técnica para consolidar conhecimento no país e que vá diagnosticar, prescrever e orientar tratamentos de potencial transformador na qualidade de vida de milhares de pacientes”, finaliza.