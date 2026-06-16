🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Saúde

Como Machado de Assis se antecipou à ciência na descrição de um diagnóstico psiquiátrico

Em artigo para a coluna, psiquiatra Daniel Martins de Barros reflete sobre o poder da literatura de desvendar a mente humana antes mesmo da medicina

Por Daniel Martins de Barros* 16 jun 2026, 12h50 | Atualizado em 17 jun 2026, 10h50
Machado de Assis: autor teve sua imagem embranquecida na história; hoje, o resgate de sua negritude está em pauta
Machado de Assis: visionário no mergulho na mente humana (Acervo Academia Brasileira de Letras/Itaú Cultural/Divulgação)
Continua após publicidade
Como Machado de Assis se antecipou à ciência na descrição de um diagnóstico psiquiátrico Priorize VEJA no Google

Quando pensamos em cuidar da saúde, é habitual nos lembrarmos de uma alimentação balanceada, das atividades físicas, da higiene do sono, mas pouca gente inclui na lista o hábito da leitura. É uma pena, porque a literatura pode ser uma grande aliada, sobretudo quando falamos em saúde mental.

É curioso não recordarmos disso, uma vez que há milênios a humanidade conhece essa relação: na entrada da biblioteca sagrada do faraó Ramsés II, no Egito, havia uma inscrição que dizia “lugar de cura para alma”.

Em tempos modernos, essa conexão profunda foi explicitamente enfatizada pelo próprio Freud, o pai da psicanálise, ao dizer que “o escritor não pode esquivar-se do psiquiatra, nem o psiquiatra do escritor”. Nessa direção, o escritor “sempre foi o precursor da ciência e da psicologia científica”.

Siga

E ele tem razão. Nas pesquisas que fiz para meu livro Machado de Assis: a loucura e as leis (Matrix Editora), que acaba de ganhar nova edição ampliada, descobri como um dos principais escritores da nossa história fez exatamente isso, antecipando-se em quase uma década à ciência.

Continua após a publicidade

No conto “O anjo Rafael”, de 1869, Machado de Assis conta a história de um homem psicótico que acredita ser o tal anjo, e transmite essa ideia delirante para a filha que vive isolada com ele, contagiando-a com sua “loucura”.

Foi somente oito anos depois que os psiquiatras Lasègue e Falret descreveram formalmente esse quadro, denominando-o folie à deux, hoje conhecida como psicose compartilhada. Eis a literatura se antecipando à medicina.

Continua após a publicidade
Capa de livro com foto em preto e branco de Machado de Assis usando pince-nez, barba e bigode. O título MACHADO DE ASSIS A LOUCURA E AS LEIS está em branco e amarelo sobre fundo vermelho. O nome do autor, Daniel Martins de Barros, está no topo. Informações sobre o conteúdo e a editora Matrix aparecem no canto inferior direito
‘Machado de Assis: a loucura e as leis’, de Daniel Martins de Barros, da Matrix Editora (Capa: Matrix/Divulgação)

Essa capacidade dos escritores de mergulhar na alma humana e retratá-la de maneira profunda é um dos elementos que conferem efeito terapêutico para a literatura. Afinal, “Cada leitor, ao ler, é na verdade o leitor de si mesmo”, como ensina Marcel Proust. “A obra do escritor é apenas uma espécie de instrumento óptico que ele fornece ao leitor para que este possa discernir o que talvez nunca tivesse visto em si mesmo sem este livro”.

Continua após a publicidade

Os paralelos com a psicoterapia são claros: os bons terapeutas ajudam seus pacientes e enxergar as situações de uma forma nova ou talvez mais elaborada, mas são também apenas instrumentos para revelar o que já se encontrava ali.

Machado de Assis não era médico ou psicólogo, mas analisar os contos nos quais ele trata de questões psíquicas torna evidente como suas percepções não só se anteciparam às ciências como podem ser úteis ainda hoje para os leitores interessados em conhecer melhor a si mesmos.

Continua após a publicidade

Pois, para quem sofre, encontrar sua experiência numa página pode ser o primeiro sinal de que ela tem forma e, portanto, ser elaborada.

Talvez a inscrição na biblioteca de Ramsés II não fosse uma mera metáfora, mas uma sábia prescrição.

Continua após a publicidade

* Daniel Martins de Barros é médico psiquiatra, professor colaborador da USP e escritor. Lançou recentemente a versão ampliada de seu livro Machado de Assis: a loucura e as leis pela Matrix Editora.

Publicidade
TAGS:
ciência
Conta-Gotas
Literatura
literatura brasileira
Livros
Medicina
saúde mental
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).