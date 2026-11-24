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O Brasil iniciará em 2027 os testes clínicos de uma vacina terapêutica personalizada contra o câncer, desenvolvida com Oxford e a Fiocruz. A tecnologia de RNA mensageiro ensina o sistema imune a combater tumores já existentes. Entenda como funciona e os resultados promissores já alcançados.

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Testes com uma vacina terapêutica contra o câncer devem ter início no Brasil no primeiro semestre de 2027, anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante uma agenda oficial em Londres, na segunda-feira, 24. O imunizante é desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Segundo a pasta, parte do desenvolvimento da vacina já está sendo realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A pesquisa conta ainda com a participação do A. C. Camargo e de outras instituições nacionais ligadas à Aliança Brasileira de Pesquisa em Câncer.

O ministério não informou qual tipo de câncer será estudado nem quantos pacientes deverão ser incluídos no estudo. “A expectativa é que, no primeiro semestre de 2027, possamos realizar o estudo clínico com Oxford, a Fiocruz, o A. C. Camargo e várias instituições do SUS que atuam no cuidado ao câncer, avaliando a tecnologia em pacientes brasileiros e adaptando-a à realidade do país”, afirmou Padilha.

As vacinas contra o câncer não buscam prevenir doenças, mas, sim, tratar pessoas que já foram diagnosticadas com a condição. Os pesquisadores analisam uma amostra do tumor de cada paciente e identificam os chamados neoantígenos, características ligadas às alterações nas células cancerosas que podem ser reconhecidas pelo sistema imunológico.

A partir dessas informações, produzem um RNA mensageiro (mRNA) individualizado. É essa estrutura que orienta as células do organismo a apresentar os alvos às defesas do corpo, que aprende a combatê-los.

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“É como criar um cartaz de procurado”, comparou a oncologista Georgina Long, líder de um estudo com uma vacina que reduziu em 42% o risco de recorrência ou morte em pacientes com melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele.

“Analisamos uma amostra do tumor de cada paciente para identificar sua impressão digital única de neoantígenos e, então, criamos um ‘cartaz’ do câncer”, explicou ela, durante coletiva de imprensa do congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO), em Madri, na Espanha, no dia 24 de outubro, acompanhada por VEJA.

“Ele é fornecido na forma de mRNA, para que as próprias células do corpo apresentem esse cartaz ao sistema imunológico, mostrando exatamente o que procurar e atacar”, acrescentou.

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Chamado INTerpath-001, o estudo em questão avaliou 1. 137 pacientes com melanoma cutâneo ressecado nos estágios IIB, IIC, III ou IV. Eles foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: um recebeu a terapia experimental, chamada intismeran autogene, associada ao pembrolizumabe; o outro recebeu pembrolizumabe e placebo.

Segundo os dados apresentados pela pesquisadora, após o acompanhamento mediano de 26 meses, o grupo que recebeu a combinação apresentou redução de 42% no risco de recorrência ou morte em comparação com aquele tratado apenas com pembrolizumabe.

O benefício foi observado na chamada sobrevida livre de recorrência, indicador que mede por quanto tempo os pacientes permanecem vivos sem que o câncer volte.

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Aos dois anos, 82,2% dos pacientes que receberam a terapia personalizada estavam vivos e sem recorrência. Já no grupo de controle, essa taxa foi de 70%.

A diferença se tornou mais expressiva depois dos primeiros seis meses de tratamento, quando a redução do risco de recorrência ou morte chegou a 58%.

A combinação teve perfil de segurança considerado consistente com a experiência anterior com os tratamentos, mas será necessário acompanhar os pacientes por mais tempo para avaliar a duração do benefício e eventuais efeitos sobre a sobrevida global.

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O intismeran também está em investigação em outros estudos para variados tipos de câncer, incluindo tumores de bexiga, pulmão e rim.

As vacinas personalizadas contra o câncer são consideradas um avanço histórico no tratamento da doença, mas ainda enfrentam desafios relacionados ao alto custo, à complexidade e ao tempo de fabricação, ao acesso à tecnologia e à necessidade de comprovar seus benefícios em longo prazo, especialmente sobre a sobrevida global.