Como está o homem que recebeu o primeiro transplante de bexiga do mundo

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
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Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
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PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
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PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
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PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
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PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
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PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
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PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
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PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
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PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
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REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
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PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Saúde

Como está o homem que recebeu o primeiro transplante de bexiga do mundo

Análise publicada na revista The Lancet detalha progresso do paciente seis meses após o transplante, que, além da bexiga, também envolveu um rim

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 10h40
Um médico sorridente de touca azul e uniforme cirúrgico verde-água, com máscara pendurada, senta-se ao lado de um paciente de meia-idade, que veste um casaco cinza e está em uma cama de hospital. O médico apoia a mão no ombro do paciente, que olha para frente com expressão séria. Ao fundo, equipamentos médicos e um quadro branco com anotações.
Transplante duplo: Oscar Larrainzar foi a primeira pessoa a receber um transplante de rim e bexiga, em maio de 2025 (UCLA Health/Reprodução)
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Pouco mais de um ano após o primeiro transplante de bexiga em humanos, o paciente está bem e mantém boa função dos órgãos, sem sinais de rejeição, segundo estudo recém-publicado na revista científica The Lancet.

A cirurgia, que ocorreu em maio de 2025, foi dupla: também incluiu o transplante de um rim para Oscar Larrainzar, um homem de 41 anos que teve os dois rins e a maior parte de sua bexiga removidos após um câncer no órgão. Na época, o paciente fazia diálise há 7 anos; agora, tem pleno uso da bexiga.

No artigo, que detalha o progresso do paciente no marco crítico de seis meses após o transplante, os pesquisadores afirmam que a cirurgia é a primeira demonstração de que esse tipo de transplante pode ser uma alternativa viável para pacientes com doenças da bexiga em estágio avançado. A complexa operação ocorreu no UCLA Health, na Califórnia, nos EUA.

O rim e a bexiga vieram de uma única doadora de 35 anos com tipo sanguíneo compatível, que teve morte cerebral após uma lesão provocada pela falta de oxigênio no cérebro.

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Os pesquisadores descreveram a cirurgia como “bem-sucedida, com excelente perfusão de ambos os órgãos e sem complicações intraoperatórias“, o que significa que, depois que as artérias e veias foram reconectadas, o sangue voltou a circular normalmente pelos dois órgãos transplantados, um indicativo de que o transplante havia sido bem-sucedido. Também não houve complicações durante a operação.

No intervalo de seis meses após a cirurgia, o paciente manteve função renal adequada e a bexiga transplantada também apresentou desempenho considerado normal. Ele voltou a sentir quando o órgão está cheio, consegue armazenar cerca de 600 mililitros de urina (uma capacidade dentro da faixa esperada para um adulto), urina espontaneamente e esvazia a bexiga quase completamente, sem retenção relevante de urina.

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Houve uma única complicação no 25º dia do pós-operatório, quando o paciente teve um vazamento de urina na região do dreno e uma abertura da ferida cirúrgica. A área infeccionou e a complicação exigiu nova cirurgia, mas ele teve boa recuperação.

Segundo o estudo, o homem continua recebendo o esquema convencional de imunossupressão: medicamentos que ajudam o corpo a não ver os órgãos novos como um “invasores”, diminuindo o risco de rejeição.

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Uma nota publicada no site da UCLA Health, onde o procedimento foi realizado, afirma ainda que Larrainzar voltou a trabalhar e, agora sem os equipamentos da diálise, recentemente até conseguiu mergulhar pela primeira vez com sua filha de 10 anos, em uma viagem de família a Las Vegas.

Outros dois pacientes também já receberam transplante duplo de rim e bexiga

A equipe de pesquisadores do UCLA Health, liderada pelo cirurgião urológico Nima Nassiri, já realizou mais dois transplantes de bexiga depois de Larrainzar. Segundo nota publicada no site da instituição, o segundo paciente também recebeu um transplante duplo de rim e bexiga.

Embora o transplante de rim tenha sido bem-sucedido, a nova bexiga do segundo paciente sofreu uma complicação que levou à sua remoção. O paciente se recuperou e seu novo rim está funcionando bem. A equipe diz que está planejando uma segunda tentativa de transplante de bexiga para ele ainda em 2026.

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Já o terceiro paciente está se recuperando bem de um transplante igualmente duplo e, quase dois meses após a cirurgia, “já consegue urinar sozinho, sem a necessidade de cateter”.

A cirurgia é considerada pioneira e um avanço em relação ao método tradicional de tratamento de pacientes com doenças na bexiga em estágio terminal. Isso porque os médicos transplantaram a bexiga inteira, preservando seus vasos sanguíneos e restabelecendo a circulação nos pacientes.

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Até então, pessoas que perdiam a função da bexiga eram tratadas, em geral, com uma reconstrução feita a partir de um segmento do intestino. Embora essa técnica seja amplamente utilizada, ela pode provocar infecções urinárias frequentes ou complicações metabólicas.

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Transplante
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