Como e quando limpar o celular para evitar contaminação de germes

Tudo a nossa volta está repleto de bactérias. A maioria é benéfica. Mas os germes capazes de causar doenças, como intoxicação alimentar, gripes e resfriados, podem entrar facilmente em contato com o organismo caso não haja cuidados. A higiene dos celulares e tablets é fundamental.

As bactérias causadoras de doenças entram no organismo várias formas. “Elas tendem a fazer isso agarrando-se a suas mãos e, em seguida, movendo para os alimentos que você coloca na boca. No entanto, elas também podem ter acesso ao seu sistema quando você toca as orelhas, narinas ou fraturas na pele, como cortes e arranhões. O telefone é um veículo importante na transmissão de organismos infecciosos”, disse Philip Tierno, professor da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, aà revista Time. “E não adianta nada lavar bem as mãos com água e sabão se antes de chegar à mesa a pessoa toca no celular repleto de germes.”

Higienização do celular

A frequência com que os smartphones e tablets devem ser higienizados depende da forma como os indivíduos lidam com os dispositivos no cotidiano. Pessoas que costumam utilizar o telefone no transporte público ou durante as refeições, precisam limpá-lo diariamente, ao menos duas vezes.

Quem não costuma usar em lugares com maior incidência de germes ou evita utilizá-lo durante as refeições, não precisa ser tão diligente com a higienização, embora pelo menos uma vez por dia seja a recomendação para prevenir a contaminação.

Além disso, as capinhas de borracha, muito populares como ferramenta para proteger o celular contra quedas, acumulam ainda mais bactérias do que as partes de metal, vidro ou plástico. As laterais da capa e do telefone também tendem a reunir mais germes do que as superfícies lisas.

Prevenindo danos

Mesmo sabendo que o celular acumula muitas bactérias, muitas pessoas preferem não limpá-lo com medo de danificar o produto. Para evitar os eventuais danos que possam ser causados pela limpeza, muitos fabricantes recomendam desligar o dispositivo antes de limpá-lo e evitar a entrada de líquidos na porta de carregamento ou em outras aberturas.

Deve-se usar desinfetantes. O ideal é borrifar o produto em um pano limpo ou em toalha de papel. Passe-o sobre o celular, não esquecendo de cada cantinho do aparelho. Nunca pulverize desinfetantes diretamente no dispositivo.