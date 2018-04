Estima-se que o Brasil deve registrar 600.000 novos casos de câncer em 2018, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Nos últimos anos, a evolução dos tratamentos garantiu resultados extraordinários no combate à doença.​ Para alguns casos, ​a cura é possível – principalmente quando o diagnóstico é precoce.​​

No programa VEJA Saúde, a repórter Natalia Cuminale entrevista o oncologista Paulo Hoff, presidente do Grupo Oncologia D’Or e diretor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)​, sobre o tema. No bate-papo, Hoff esclarece quais são os grupos que devem ​se submeter aos exames de rastreamento, por qu​e​ os tratamentos ​custam caro e ​também explica ​como saber se as notícias sobre ​o câncer são verdadeiras ou ​​fake news. Ouça: