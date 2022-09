Como a saúde mental tem impactos em episódios de Covid longa

Um estudo da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, traçou a relação entre a saúde mental antes de ter Covid-19 e o risco de desenvolver Covid longa, episódio em que fadiga, névoa cerebral e sintomas neurológicos ou digestivos se prolongam por mais de quatro semanas após o diagnóstico. Segundo os pesquisadores, a possibilidade é maior entre pessoas que sofrem com depressão, ansiedade, estresse e solidão antes da contaminação pelo vírus SARS-CoV-2. O achado foi publicado na edição online do periódico JAMA Psychiatry nesta quarta-feira, 7.

O grupo recrutou 54 mil pessoas em abril de 2020 e recolheu dados sobre o sofrimento psicológico dos voluntários. Um ano depois, os pesquisadores analisaram os dados de mais de 3 mil participantes diagnosticados com a doença e avaliaram não só os sintomas, mas a duração deles. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), cerca de 20% dos adultos norte-americanos desenvolveram Covid longa.

Foi assim que os cientistas constataram que o estado psicológico estava associado a um risco aumentado de 32 a 46% de o paciente apresentar o quadro de Covid longa. O sofrimento emocional também foi relacionado ao risco maior de ter o dia a dia afetado pela Covid longa. Aqui, o índice variou de 15% a 51%.

Estudos com outras doenças apontaram que a saúde mental pode impactar nos desfechos das enfermidades, inclusive em casos de gripe ou no resfriado comum. Pacientes com depressão, por exemplo, podem ter casos mais graves ou sintomas mais duradouros. Isso também foi constatado em pessoas com Covid-19, que podem evoluir para episódios graves, com maior tempo de hospitalização – outro fator de risco para o prolongamento dos sintomas da infecção pelo novo coronavírus -.

Os pesquisadores ficaram surpresos, porque outros fatores de risco não interferiram tanto na possibilidade de apresentar o quadro quanto as questões psicológicas. “A angústia foi mais fortemente associada ao desenvolvimento de Covid longa do que fatores de risco para a saúde física, como obesidade, asma e hipertensão”, afirmou, em comunicado, o pesquisador que liderou o estudo Siwen Wang, do Departamento de Nutrição da Harvard Chan School.

