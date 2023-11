Comer tarde engorda e aumenta risco de diabetes, dizem pesquisas

Giro VEJA - 13 de novembro

A vinda de brasileiros de Gaza e a prisão de suposto recrutador do Hezbollah

O voo da Força Aérea Brasileira com os 32 brasileiros resgatados da Faixa de Gaza decolou na manhã desta segunda-feira. O avião chega à capital do país no fim da noite. Os brasileiros que estavam na área de conflito da guerra entre Israel e Hamas e a prisão de mais um acusado de ligação com o grupo terrorista Hezbollah, no Brasil, são os destaques do Giro VEJA.