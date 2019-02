Comer frutas e vegetais todos os dias melhora a aparência da pele, diz estudo

Segundo um novo estudo publicado nesta quarta-feira no periódico PLoS One, comer frutas e vegetais pode ser uma maneira eficaz de deixar uma pessoa com aspecto mais atraente. A pesquisa, desenvolvida na Universidade de St. Andrews, na Escócia, sugeriu que esses alimentos possam atribuir tons de vermelho e amarelo à pele, proporcionando uma aparência mais saudável.

CONHEÇA A PESQUISA

Título original: You Are What You Eat: Within-Subject Increases in Fruit and Vegetable Consumption Confer Beneficial Skin-Color Changes

Onde foi divulgada: periódico PLoS One

Quem fez: Ross D. Whitehead1, Daniel Re, Dengke Xiao, Gozde Ozakinci e David I. Perrett

Instituição: Universidade de St. Andrews, Escócia

Dados de amostragem: 35 estudantes universitários com idade média de 21 anos

Resultado: Comer pelo menos três porções de frutas e vegetais ao dia durante seis semanas melhora a aparência da pele, que ganha tons de vermelho e amarelo e fica com aspecto mais saudável

Para chegar a essas conclusões, a equipe de pesquisadores observou 35 estudantes universitários com idade média de 21 anos que responderam a questionários sobre hábitos alimentares durante seis semanas. Em média, os participantes comiam 3,5 porções de frutas e vegetais ao dia. Os autores do estudo também compararam o tom da pele dos jovens, que era branca, na terceira e na sexta semana do estudo em momentos em que eles estavam sem maquiagem, sem usar autobronzeadores ou sem se expor ao sol recentemente. Foram analisadas as bochechas, testa, ombro e braço.

Resultados – Após seis semanas, os pesquisadores observaram que as pessoas que mais consumiam frutas e vegetais tinham a melhor aparência. O consumo desses alimentos aumentou o tom de vermelho e amarelo na pele dos participantes, o que deu uma aparência mais saudável a eles. De acordo com o estudo, ao menos três porções de frutas e vegetais ao dia por pelo menos seis semanas já é o suficiente para que o indivíduo melhore sua aparência.

De acordo com os autores do estudo, são os carotenoides – pigmentos amarelo, vermelho e laranja presentes em diversos alimentos naturais – os responsáveis por esse efeito. Estão presentes em frutas e vegetais como cenoura, batata doce, abóbora, damasco e couve, por exemplo. Os cientistas não sabem, no entanto, se resultados semelhantes poderiam ser vistos em pessoas mais velhas ou com tons de pele mais escuros. Para os pesquisadores, essa influência dos alimentos na aparência de uma pessoa pode ser uma ferramenta de motivação na dieta dos indivíduos.