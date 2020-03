Com Nestor Forster, são 4 os infectados na comitiva de Bolsonaro aos EUA

Mais um participante da comitiva de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos testou positivo para coronavírus. O encarregado de negócios e futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster, está com a doença.

O diplomata, que já se via em quarentena autoimposta como forma de prevenção, teve diagnóstico confirmado pela embaixada do Brasil nos Estados Unidos na noite desta sexta, 13. Ele – que foi um dos convidados que sentou à mesa com o presidente dos EUA, Donald Trump em um jantar – seguirá isolado por mais duas semanas.

Outros infectados do grupo são o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten; o senador Nelsinho Trad (PSD); e a advogada de Bolsonaro, Karina Kufa, que espera agora em um hotel de luxo de Brasília.

Bolsonaro disse nesta sexta que fez o teste, mas obteve resultado negativo. Agora, realizará outro exame, em uma medida prevista no protocolo do Ministério da Saúde aplicado aos 34 brasileiros repatriados que vieram da China em fevereiro, fugindo da doença.