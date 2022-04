Com 17 casos confirmados, governo faz dia D para vacinação contra sarampo

Postos de saúde em todo o país estão abertos neste sábado, 30, para marcar o início da vacinação de crianças de seis meses a menores de cinco anos contra o sarampo e a gripe. Depois de ter conseguido praticamente erradicar o sarampo, o país voltou a acender o sinal de alerta para a doença a partir de 2018, quando a cobertura vacinal caiu significativamente. Hoje o país registra hoje 17 casos confirmados da doença em São Paulo, Amapá e Roraima e em outros três estados – Ceará, Bahia e Piauí – diagnósticos suspeitos são investigados.

Na campanha de vacinação, também serão aplicadas vacinas contra a influenza. O governo trabalha com a projeção de que 12,9 milhões de crianças compõem o público prioritário para a imunização contra a gripe e o sarampo. Não há necessidade de intervalo entre as duas vacinas. Outros 5,8 milhões de trabalhadores e 30,1 milhões de brasileiros acima de 60 anos também devem procurar postos de saúde para receber as doses de proteção.

Pelo calendário oficial do Ministério da Saúde, entre os dias 2 de maio e 3 de junho poderão se vacinar para as duas doenças, além do público infantil, professores, indígenas, gestantes e puérperas, portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores das Forças Armadas, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, trabalhadores portuários e a população em privação de liberdade. Ao todo mais de 80 milhões de doses do imunizante contra a gripe e 20 milhões contra o sarampo estarão disponíveis a estados e ao Distrito Federal.