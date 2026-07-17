Colírios e produtos para olhos são proibidos pela Anvisa; saiba marcas afetadas

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a importação de medicamentos fabricados pela empresa francesa Excelvision, responsável pela produção de colírios e géis oftálmicos de diferentes marcas. A medida preventiva foi publicada nesta sexta-feira, 17, no Diário Oficial da União.

A decisão foi tomada após uma inspeção da autoridade sanitária francesa, a ANSM (Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos de Saúde da França), realizada entre os dias 3 e 5 de junho na fábrica da empresa, em Annonay, na França. Segundo a Anvisa, a fiscalização identificou falhas no cumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos.

Segundo a Anvisa, não há, até o momento, produtos fabricados pela Excelvision disponíveis para compra no mercado brasileiro. A suspensão tem caráter preventivo e busca impedir a entrada de novos lotes no país enquanto a situação é analisada.

Quais produtos foram afetados

A Anvisa determinou a suspensão de todos os lotes dos produtos Hyabak e Thealiz Duo fabricados pela Excelvision a partir de 5 de junho de 2026, data em que ocorreu a inspeção na fábrica.

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A agência orienta que os consumidores verifiquem na embalagem o local de fabricação dos produtos e não utilizem lotes de Hyabak e Thealiz Duo produzidos pela Excelvision após 5 de junho de 2026. Em caso de dúvidas, a recomendação é procurar a empresa responsável pelo medicamento.

Também foi suspensa a importação do medicamento Zonidra 20 mg/mL, frasco de 5 mL. O produto tem registro no Brasil, mas, segundo a Anvisa, nunca chegou a ser comercializado no país.

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A suspensão da importação também vale para os demais medicamentos fabricados pela Excelvision, como medida preventiva para evitar a entrada de produtos nas condições questionadas pela autoridade francesa.

Por que a Anvisa tomou a medida

A inspeção realizada na fábrica da Excelvision, localizada em Annonay, na França, entre os dias 3 e 5 de junho, apontou falhas no cumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos. De acordo com a Anvisa, a empresa não demonstrou capacidade consistente para garantir a esterilidade dos produtos fabricados.

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A preocupação é que colírios e géis oftálmicos precisam ser livres de contaminação, já que são aplicados diretamente nos olhos. A presença de microrganismos nesses produtos pode causar infecções e outros problemas oculares.