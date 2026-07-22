Cocada, pé-de-moleque e doce de leite são proibidos pela Anvisa; veja itens afetados pela medida
Segundo Anvisa, fabricação e comercialização dos doces da marca Fatti a Mano estão sem a devida regularização
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de todos os lotes dos doces da marca Fatti a Mano. A medida foi publicada nesta quarta-feira, 22, no Diário Oficial da União. O órgão determinou a apreensão dos produtos e também proibiu sua fabricação, distribuição, propaganda e uso.
De acordo com a Anvisa, os doces da marca estão sem a devida regularização junto ao órgão competente e o estabelecimento da empresa responsável não é licenciado.
A medida cita produtos como:
- Cocada branca;
- Cocada com maracujá;
- Doce de leite;
- Doce de leite com coco;
- Palha italiana;
- Doce de jaca;
- Beijinho;
- Pé de moleque;
- Fatticoco (leite com coco);
- Pé de moça;
- Brigadeiro.
Segundo a Anvisa, a marca infringe dispositivos do Decreto-Lei nº 986/1969, que estabelece as normas básicas sobre alimentos no Brasil, e da Lei nº 9.782/1999, que define as competências da agência.