Cocada, pé-de-moleque e doce de leite são proibidos pela Anvisa; veja itens afetados pela medida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de todos os lotes dos doces da marca Fatti a Mano. A medida foi publicada nesta quarta-feira, 22, no Diário Oficial da União. O órgão determinou a apreensão dos produtos e também proibiu sua fabricação, distribuição, propaganda e uso.

De acordo com a Anvisa, os doces da marca estão sem a devida regularização junto ao órgão competente e o estabelecimento da empresa responsável não é licenciado.

A medida cita produtos como:

Cocada branca;

Cocada com maracujá;

Doce de leite;

Doce de leite com coco;

Palha italiana;

Doce de jaca;

Beijinho;

Pé de moleque;

Fatticoco (leite com coco);

Pé de moça;

Brigadeiro.

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Segundo a Anvisa, a marca infringe dispositivos do Decreto-Lei nº 986/1969, que estabelece as normas básicas sobre alimentos no Brasil, e da Lei nº 9.782/1999, que define as competências da agência.