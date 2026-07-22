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Cocada, pé-de-moleque e doce de leite são proibidos pela Anvisa; veja itens afetados pela medida

Segundo Anvisa, fabricação e comercialização dos doces da marca Fatti a Mano estão sem a devida regularização

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 10h00 | Atualizado em 22 jul 2026, 15h00
Três paçocas de amendoim quadradas, com amendoins inteiros e quebrados em calda caramelizada, sobre uma tigela de barro marrom, em fundo preto
Fatti a Mano: Anvisa proíbe comercialização de todos os lotes de doces da marca (Getty Images/Reprodução)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de todos os lotes dos doces da marca Fatti a Mano. A medida foi publicada nesta quarta-feira, 22, no Diário Oficial da União. O órgão determinou a apreensão dos produtos e também proibiu sua fabricação, distribuição, propaganda e uso.

De acordo com a Anvisa, os doces da marca estão sem a devida regularização junto ao órgão competente e o estabelecimento da empresa responsável não é licenciado.

A medida cita produtos como:

  • Cocada branca;
  • Cocada com maracujá;
  • Doce de leite;
  • Doce de leite com coco;
  • Palha italiana;
  • Doce de jaca;
  • Beijinho;
  • Pé de moleque;
  • Fatticoco (leite com coco);
  • Pé de moça;
  • Brigadeiro.
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Segundo a Anvisa, a marca infringe dispositivos do Decreto-Lei nº 986/1969, que estabelece as normas básicas sobre alimentos no Brasil, e da Lei nº 9.782/1999, que define as competências da agência.

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Alimentação
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