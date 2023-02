Cirurgia bariátrica reduz mortes prematuras por câncer e diabetes

Giro VEJA - sexta, 24 de fevereiro

O encontro do ministro da Fazenda e do presidente do BC na Índia, as falas de Lula sobre a guerra na Ucrânia e a capa de VEJA sobre a tragédia provocada pelas chuvas são os destaques do dia

O encontro do G20 realizado nesta sexta-feira, na Índia, reuniu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas ficou bem claro na reunião que não há nenhuma animosidade entre os dois. Conversas amigáveis nos corredores e até um almoço a dois marcaram a viagem do ministro e do presidente do BC