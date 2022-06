Cientistas relatam primeira transmissão de SARS-CoV-2 de gato para humano

Cientistas tailandeses conseguiram comprovar, pela primeira vez, que gatos são capazes de transmitir para humanos o SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19. O achado, divulgado em artigo na Nature nesta quarta-feira, 29, ocorreu por acidente após um animal infectado espirrar no rosto de uma veterinária que colhia amostras dele em agosto do ano passado.

Os pesquisadores da Universidade Prince of Songkla investigaram o caso de pai e filho, de 64 e 32 anos, que manifestaram a doença em Bangkok, capital da Tailândia, mas precisaram viajar para outra cidade a 900 km para conseguir um leito no hospital. Diante da viagem de 20 horas, eles levaram o gato de estimação.

O bichano foi encaminhado para um hospital veterinário, onde foi submetido a exames, incluindo uma coleta nasal. Neste momento, o animal, embora sedado, espirrou na profissional. Três dias depois, ela manifestou sintomas da Covid-19.

A veterinária morava sozinha e não teve contato com os responsáveis pelo animal. Mas a análise apontou que a sequência genética era idêntica e da mesma variante tanto na profissional quanto no gato e seus donos. Não houve semelhança entre as amostras dela com as de outro veterinário que manifestou sintomas antes da chegada do animal nem com amostras do vírus em circulação na província onde o caso ocorreu.

Apesar da conclusão, os cientistas informaram que a infecção de felinos para humanos é um evento raro e o risco de transmissão é baixo, porque eles não eliminam o vírus em grandes quantidades. Em casos suspeitos, a recomendação é de que os donos cuidem de seus animais e tenham cuidado ao manuseá-los.

