Cientistas identificam novo vírus da gripe com potencial de pandemia

Uma nova cepa do vírus da gripe com potencial de causar uma pandemia foi identificada na China. O tipo surgiu recentemente e tem os porcos como hospedeiros, mas pode infectar seres humanos. Exames feitos em 338 trabalhadores da indústria de carne suína apontam que 10% deles já haviam sido infectados.

A descrição do novo vírus foi relatada na revista científica PNAS, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.

Um dos aspectos preocupantes do novo vírus, de nome provisório G4 EA H1N1, é que ele parece ter alta capacidade de infectar humanos. Como se trata de uma nova linhagem do vírus influenza, que causa a gripe, as pessoas podem ter pouca ou nenhuma imunidade a ela.

O tipo é semelhante ao da gripe suína de 2009, que matou cerca de 250 mil pessoas no mundo, mas com algumas características importantes que podem torná-lo mais agressivo.