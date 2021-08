Cientistas divulgam parecer com recomendações para evitar novas pandemias

Liderados pelo Instituto de Saúde Global da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, pesquisadores ligados aos setores de clima e saúde lançaram um parecer com recomendações para o mundo encarar e se prevenir de uma nova pandemia. O relatório elaborado por cientistas de diversos países diz que para se precaver e evitar novos surtos de doenças com perdas globais tais como as provocadas pelo novo coronavírus, é fundamental que se façam investimentos na conservação de florestas e na mudança das práticas agrícolas e econômicas. O parecer ainda recomenda uma integração de ações de conservação ambiental e o fortalecimento dos sistemas de saúde em todo o mundo.

De acordo com os pesquisadores, a melhor maneira de prevenir e reagir às novas pandemias e doenças zoonóticas depende diretamente da preservação florestal, principalmente nos trópicos, maior biossegurança para animais silvestres e de pecuária nas fazendas, além de ações em plataformas de One Health – saúde coletiva – que relacionam informações e conhecimentos em saúde pública, problemas ambientais e veterinária. Além disso, o relatório aconselha que se reduza o contato de seres humanos com animais hospedeiros de vírus.

O parecer explica ainda que o custo econômico desses investimentos é bem menor do que o dispendido para tentar conter uma pandemia. Ações de conservação ambiental como o fim do desmatamento e o tráfico de animais silvestres geram despesas inferiores as que são gastas durante imposições de lockdowns, por exemplo. Segundo o relatório, o gasto para a prevenção – cerca de US$ 22 bilhões por ano – equivale a 2% das perdas econômicas globais provocada pela pandemia da Covid-19. Isso sem levar em conta os gastos com tratamentos, internações e campanhas de vacinação.

