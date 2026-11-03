Cientistas apresentam dietas adequadas para quem sobreviveu ao câncer

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Um estudo recente revela que pacientes com câncer podem reduzir significativamente o risco de problemas cardiovasculares e aumentar a expectativa de vida ao adotar uma dieta saudável. Publicado no JACC: Advances, a pesquisa analisou mais de 8.700 pacientes, destacando a importância da alimentação na cardio-oncologia.

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Pessoas diagnosticadas com câncer precisam lidar com o fato de que a doença aumenta o risco de problemas cardiovasculares, principalmente para homens, pessoas jovens e casos de tumores cerebral, hematológico e de mama. Isso não deve ser desconsiderado na adoção de novos hábitos. No caso da alimentação, um estudo publicado no JACC: Advances, periódico do American College of Cardiology, traçou a dieta ideal a ser adotada por esses pacientes para evitar diferentes tipos de doenças cardiovasculares.

Os pesquisadores colocaram a alimentação no centro deste estudo porque tanto câncer quanto as doenças cardiovasculares têm fatores de risco relacionados à dieta, como a obesidade, e o papel negativo de determinados padrões alimentares, como o consumo excessivo de ultraprocessados.

Para o estudo, o grupo avaliou a ligação entre padrões alimentares saudáveis e as complicações cardiovasculares em sobreviventes de câncer em mais de 8 700 pacientes do banco de dados genéticos e de saúde do Reino Unido, o UK Biobank, ao longo de 12 anos.

“Considerando o impacto adverso das doenças cardiovasculares na sobrevivência e na qualidade de vida dos pacientes com câncer, a identificação de fatores prognósticos é uma necessidade urgente para identificar subgrupos de alto risco e orientar o manejo clínico direcionado no âmbito da cardio-oncologia”, explicou, em comunicado, Yang-Xin Chen, autor sênior do estudo e médico do Departamento de Cardiologia do Hospital Memorial Sun Yat-sen, da Universidade Sun Yat-sen, em Guangzhou, na China.

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O estudo mostrou que os participantes com maior adesão a uma dieta saudável tiveram um aumento na expectativa de vida de 1,66 a 3,32 anos em relação ao grupo com baixa adesão.

O impacto das dietas

As dietas mais conhecidas como opções saudáveis foram investigadas no estudo, como a Mediterrânea, assim como as opções focadas em condições específicas, caso da Dash, que tem a hipertensão como alvo.

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O resultado é que algumas se mostraram mais eficazes para a proteção contra determinadas doenças cardiovasculares.

Índice Alternativo de Alimentação Saudável de 2010 (AHEI-2010) : associado a um menor risco de doença cardíaca isquêmica e acidente vascular cerebral.

Proposta: Cinco porções diárias de vegetais, quatro porções diárias de frutas, grãos vegetais, oleaginosas, peixe e gorduras saudáveis

: associado a um menor risco de doença cardíaca isquêmica e acidente vascular cerebral. Proposta: Cinco porções diárias de vegetais, quatro porções diárias de frutas, grãos vegetais, oleaginosas, peixe e gorduras saudáveis Dieta Dash (abordagens dietéticas para parar a hipertensão) : associada a um menor risco de insuficiência cardíaca

Proposta: Vegetais, frutas, grãos integrais, laticínios com baixo teor de gordura ou sem gordura, peixe, aves, feijões, nozes e óleos vegetais

: associada a um menor risco de insuficiência cardíaca Proposta: Vegetais, frutas, grãos integrais, laticínios com baixo teor de gordura ou sem gordura, peixe, aves, feijões, nozes e óleos vegetais Dieta Mind (abordagem dietética mediterrânea para interromper a hipertensão): apresentou a menor razão de risco para mortalidade por todas as causas e os maiores ganhos em expectativa de vida

Proposta: Vegetais folhosos verdes, outros vegetais, nozes, frutas vermelhas, feijões/leguminosas, grãos integrais, peixe, aves, azeite de oliva e vinho

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“Nossos resultados sugerem que os benefícios cardiovasculares da dieta em sobreviventes de câncer não se restringem a uma dieta ‘ideal’, mas são observados em diversos padrões alimentares saudáveis ​​baseados em evidências, o que apoia uma abordagem nutricional flexível em vez de prescritiva no cuidado de sobreviventes de câncer”, afirmou. Chen