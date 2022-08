Ciência descobre por que muita gente não emagrece mesmo fazendo dieta

Pacientes com obesidade conhecem os árduos caminhos para a perda de peso e também para manter os quilos a menos, mas há um grupo que, mesmo seguindo à risca uma dieta para emagrecer, não alcança resultados. Eles não sabem que este desafio está ligado ao perfil de obesidade resistente à dieta e que a mudança de abordagem, por meio de um tratamento personalizado que inclui a prática de exercícios físicos, pode ajudá-los a alcançar a meta de perder peso. Este foi o resultado de um estudo da Universidade de Ottawa, no Canadá, que analisou mais de 5 mil registros clínicos, revisou 228 arquivos e, ao avaliar 20 mulheres obesas, descobriu como ajudar esta população.

No trabalho, as voluntárias foram encaminhadas para um programa de exercícios supervisionado. Durante seis semanas, elas fizeram um treino com 18 sessões progressivas usando esteiras e pesos três vezes por semana. Os pesquisadores observaram, utilizando aprendizado de máquina e bioinformática, que a atividade física é capaz de aumentar a capacidade de perda de peso e melhorar o metabolismo do músculo esquelético em pacientes com obesidade difícil de tratar e que costumam receber o rótulo de não aderir aos tratamentos com restrição alimentar.

“Para aqueles indivíduos que têm obesidade e que tiveram enorme dificuldade em perder peso, a mensagem é: você está em um grupo de indivíduos para quem o exercício é particularmente importante. E isso realmente vai ajudá-lo a perder peso”, disse, em comunicado sobre o estudo, Ruth McPherson, líder em genética cardiovascular e professora da Faculdade de Medicina da universidade.

Os pesquisadores acreditam que o achado pode ajudar na reformulação de programas de perda de peso, que podem passar a considerar esse aspecto para aumentar as chances de êxito.

Continua após a publicidade