Cidade em Goiás registra primeira morte pela variante ômicron no Brasil

A primeira morte pela variante ômicron do coronavírus no Brasil foi registrada na tarde desta quinta-feira, 6, na cidade de Aparecida, em Goiás. Segundo informações da prefeitura, a vítima é um idoso de 68 anos, portador de uma doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial, que estava internado em uma unidade hospitalar. Ele estava vacinado com as duas doses da vacina contra a Covid-19 e a dose de reforço, mas autoridades de saúde e especialistas afirmam que a vacinação é a melhor forma de prevenir desenvolvimento de doença grave e óbito. “Determinei a ampliação do Programa de Vigilância Genômica para que possamos acompanhar o avanço da nova variante e, hoje, com tristeza, recebi a notícia da primeira vítima fatal da ômicron”, declarou o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha.

De acordo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o país ainda não havia registrado morte pela variante até as 18h de quarta-feira, 5.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Goiás disse que ainda não foi notificada do óbito e que, até o momento, não tinha registros de morte pela variante no estado. Mas segundo a prefeitura, o idoso era contactante de um caso que a Secretaria Municipal de Saúde havia detectado como infecção pela nova cepa por meio de sequenciamento genômico. A confirmação da primeira morte pela ômicron ocorre dez dias após a declaração de transmissão comunitária na cidade, que já possui 55 casos da doença causada pela ômicron e 93,5% de prevalência da variante.