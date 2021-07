Cidade do Rio zera a fila por vaga para tratar a Covid-19

A cidade do Rio de Janeiro zerou, nesta sexta-feira, 2, a fila de espera por um leito voltado para a assistência de quadros de Covid-19. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na divulgação do Boletim Epidemiológico do município. Além do fim da fila de espera, a taxa de ocupação das unidades de saúde também diminuiu de 96%, em maio, para 77% na virada deste mês.

Outro fator que representa um controle da pandemia no Rio de Janeiro é a redução de óbitos, que chegou a cair 44% comparando os meses de junho e maio. Apesar dos números animadores, a prefeitura reforça a importância de continuar respeitando as medidas de higiene e distanciamento social, uma vez que o risco de transmissão ainda é alto.

Um dos motivos para a desaceleração da pandemia na cidade é a campanha de vacinação, que segue avançando. Na última quinta-feira, 1, o prefeito Eduardo Paes anunciou mais uma antecipação do calendário. Segundo Paes, até o final de agosto toda a população carioca adulta terá recebido ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

“Os efeitos da vacinação são claros. Começamos a ver uma redução expressiva da doença, mas temos que manter a cautela porque temos um número alto de transmissão. Ainda é o momento de manter os cuidados, usar máscara e evitar se aglomerar ou se expor desnecessariamente”, disse o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, durante a coletiva.

Na última semana o Rio de Janeiro atingiu a marca de 1 milhão de cariocas com o ciclo vacinal completo. Além disso, 4 milhões de doses já foram aplicadas desde o início do programa, ao mesmo tempo em que 3 milhões de pessoas já receberam ao menos a primeira dose, o equivalente a 58% da população carioca. De acordo com os dados do boletim, a cidade do Rio de Janeiro já registrou 368.354 casos do novo coronavírus, totalizando 28.731 óbitos.