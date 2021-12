Cidade do Rio de Janeiro investiga 31 casos da variante ômicron

A cidade do Rio de Janeiro investiga 31 casos suspeitos de infecção pela cepa ômicron do novo coronavírus, classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como variante de preocupação. A Secretaria Municipal da Saúde informou que os pacientes têm sintomas leves e estão sendo monitorados.

Amostras serão analisadas para confirmar se são casos da nova variante. “As amostras laboratoriais passarão por sequenciamento genético para confirmar ou descartar a ocorrência da variante ômicron. O resultado deve sair na próxima semana”, informou a secretaria.

No estado do Rio de Janeiro, há 43 casos em investigação. Segundo boletim do Ministério da Saúde, um caso foi confirmado no estado até o momento.

Ainda de acordo com o ministério, o país contabiliza 74 casos da ômicron e 116 estão em investigação. São Paulo, onde os primeiros casos foram registrados, lidera com 27 casos registrados. /Com Agência Brasil