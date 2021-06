Cidade de SP libera ‘xepa’ da vacina para todos os maiores de 18 anos

A cidade de São Paulo passou a autorizar que todos os maiores de 18 anos, mesmo sem comorbidades, inscrevam-se na chamada ‘xepa’ da vacina — a lista de doses, de imunizantes contra a Covid-19, que sobram ao fim de cada dia nos postos de saúde. A medida vale a partir de amanhã, sexta, 18.

De acordo com um informe divulgado pela prefeitura hoje, os grupos que terão acesso aos imunizantes restantes são: Acadêmicos em Saúde em estágio, independente do período de formação, das categorias profissionais a exemplo de médicos, enfermeiros, biólogos, farmacêuticos; estudantes de área técnica em saúde em estágio, independente do período de formação e pessoas com idade superior a 18 anos de idade.

A inscrição, feita na própria unidade de saúde, é dedicada a moradores, estudantes e quem trabalha em regiões próximas (necessário apresentar documentação com endereço), com telefones para convocação. Ou seja, é preciso buscar esse serviço em um local onde há aplicações de vacinas próximo a sua casa, instituição de ensino ou trabalho.

A secretaria esclarece que “nenhuma unidade de saúde tem autorização para desprezar doses remanescentes, se houver indicio estará sujeito às medidas administrativas cabíveis”.