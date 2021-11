Cidade de São Paulo reduz intervalo entre doses da Pfizer para adolescente

O intervalo entre doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos foi reduzido de oito semanas para 21 dias na cidade de São Paulo. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal da Saúde nesta quinta-feira, 11, e os jovens que estão dentro do novo prazo já podem buscar os postos de saúde da capital nesta sexta-feira, 12.

De acordo com a pasta, cerca de 600 mil adolescentes com mais de 12 anos já podem receber a segunda dose e a meta é de que o grupo esteja com o esquema vacinal completo até o dia 5 de dezembro.

A cobertura vacinal de primeira dose desta faixa etária está em 104,1%, com 878.663 doses aplicadas.

A secretaria informou que, para incentivar a campanha, os postos da cidade estarão abertos neste sábado, 13, para a aplicação de vacinas.

Novo lote de vacinas chega ao Brasil

O governo federal conseguiu antecipar o recebimento de 24,4 milhões de vacinas contra Covid-19 que chegaria ao Brasil em dezembro. A previsão inicial para o mês de novembro era receber dos laboratórios 61,8 milhões de doses, mas esse número subiu para 86,2 milhões de doses.

Segundo a previsão do Ministério da Saúde, devem ser entregues 21,7 milhões de doses da AstraZeneca, 56,7 milhões da Pfizer e 7,7 milhões da Janssen, de dose única. Até agora, 344,1 milhões de doses foram entregues aos estados e o Distrito Federal pelo Ministério da Saúde.

Com Agência Brasil