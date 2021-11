Cidade de São Paulo mantém obrigatoriedade de máscaras em locais abertos

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 10, que vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras na capital em locais abertos ao menos até dezembro. A decisão foi tomada após um estudo realizado pela Secretaria Municipal da Saúde.

Segundo o secretário que comanda a pasta, Edson Aparecido, a análise servirá como base para um plano de flexibilização das medidas não farmacológicas, como o uso das máscaras e distanciamento social. “Este é um estudo realizado pela Vigilância Sanitária, um plano bastante sólido dos indicadores da pandemia e da assistência. Mantemos a utilização da máscara no município, devendo fazer as projeções com relação aos indicadores de uma nova versão para o início do mês de dezembro com os indicadores que seguramente a cidade poderá alcançar”, afirmou Aparecido, em coletiva.

As recomendações de evitar aglomerações, praticar o distanciamento social e fazer a higienização das mãos também estão mantidas. Segundo a secretaria, já foram aplicadas mais de 20,5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 na capital até esta terça-feira, 9. A cobertura vacinal da população com mais de 18 anos está em 108,2% para primeira dose e dose única e de 96,3% para segunda dose e dose única. Na capital, 30% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 27% dos de enfermaria estavam ocupados nesta terça.