Cidade de São Paulo começa a vacinar idosos nesta sexta-feira

A prefeitura de São Paulo deu início nesta sexta-feira, 5, à vacinação contra a Covid-19 em idosos com mais de 90 anos. No cronograma inicial, a previsão era que esse público começasse a receber o imunizante a partir da segunda-feira 8, mas a gestão de Bruno Covas antecipou a data porque todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital paulista já foram abastecidas com doses suficientes para a imunização das pessoas nessa faixa etária. Nas outras regiões do estado a vacinação nesse público começará na segunda-feira.

A orientação da prefeitura é que o idoso com 90 anos ou mais vá até a UBS mais próxima de sua residência com o CPF, a carteira de vacinação e o Cartão SUS, caso tenha, entre 7h e 19h. Todos os protocolos sanitários deverão seguidos para evitar a contaminação, como uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento. A orientação é que os idosos dependentes sejam acompanhados por apenas uma pessoa para evitar aglomerações.

A partir de segunda, além de toda a rede municipal de saúde, serão disponibilizados cinco locais em que os idosos poderão receber a dose sem sair do carro, no sistema drive-thru, e em quatro centros-escolas da capital. No sistema drive-thru, o atendimento será feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já nos centros-escolas, assim como nas UBS, das 7h às 19h.

Para agilizar o atendimento, o governo de São Paulo disponibiliza um site (www.vacinaja.sp.gov.br) onde é possível realizar um pré-cadastramento. Vale ressaltar, contudo, que aqueles que não fizerem o cadastro não deixarão de receber o medicamento.

De acordo com a gestão paulistana, 24.171 idosos, sendo 14.371 nas Instituições de Longa Permanência par aIdosos (ILPIs) e 9.800 institucionalizados em outros locais já foram vacinados.

Na capital, os postos de drive-thru serão montados nos seguintes locais:

– Praça Charles Miller – Estádio do Pacaembu (zona oeste)

– Neo Química Arena Corinthians (zona leste)

– Autódromo de Interlagos – rua Jacinto Júlio, Portão EHN (zona sul)

– Centro de Exposições do Anhembi – rua Olavo Fontoura, portão 38 (zona norte)

– Igreja Boas Novas – rua Marechal Malet, 611, Parque da Vila Prudente (zona leste)

Os quatro centros-escola ficam nos seguintes endereços:

Centro-Escola Barra Funda

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283

Centro-Escola Vila Mariana

Rua Ambrosina de Macedo, 94

Centro-Escola Geraldo de Paula Souza

Av. Dr. Arnaldo, 925

Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Butantã

Av. Vital Brasil, 1.490