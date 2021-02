Cidade da Nova Zelândia entra em lockdown após um único caso de Covid-19

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, decretou neste sábado que Auckland, a maior cidade do país, com 1,7 milhão de habitantes, volte a adotar o lockdown após a detecção de um novo caso de Covid-19 de origem desconhecida. A nova medida deve durar no mínimo sete dias.

As regras obrigam as pessoas a permanecer em casa, exceto para trabalhar, motivos de saúde ou fazer compras de primeira necessidade. As escolas e os estabelecimentos comerciais não essenciais permanecerão fechados.

“O novo caso de Covid-19 representa uma causa de preocupação, pois se trata de uma pessoa em infectada há pelo menos uma semana e que não estava em isolamento”, disse Jacinta.

A Nova Zelândia se tornou exemplo de combate à infecção. O país de 5 milhões de habitantes acumulou até agora 2.300 casos e 26 mortes.