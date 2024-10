Chip da beleza: por que foi proibido? Quais são os riscos? Tire suas dúvidas

Você conhece o ‘Chip da Beleza’? O termo ficou popularmente conhecido para se referir aos implantes de hormônios inseridos no corpo, geralmente nos glúteos ou abdomens. Os dispositivos eram inseridos logo abaixo da pele, trazendo uma ‘solução mágica’ para aquelas pessoas que estão em busca do corpo dos sonhos. Reportagem de VEJA desta semana detalha as polêmicas que cercam o chip.

Quais são os objetivos do Chip da Beleza?

A promissa do Chip da Beleza é trazer os benefícios de perda de peso, aumento do desemprenho físico, ganho de massa muscular, combate ao envelhecimento e tratamento da menopausa, porém esses benefícios são controversos, não sendo comprovados cientificamente.

A base dos tratamentos é a mesma de boa parte dos esteroides anabolizantes, vetados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). Entre os hormônios utilizados estão principalmente a gestrinona, testosterona e oxandrolona.

O Chip da Beleza é permitido no Brasil?

Não, a manipulação, comercialização, propaganda e o uso de implantes hormonais manipulados, popularmente conhecidos como Chips da Beleza, foi suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 18 de outubro. A decisão foi tomada com base em denúncias apresentadas por entidades médicas, entre elas a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). As denúncias apontam um crescimento do atendimento de pacientes que aplicam a mistura de diversos hormônios na pele, inclusive de substâncias que não possuem avaliação de segurança para essa forma de uso.

Quais são os riscos?

As principais complicações observadas em pacientes que relataram problemas de saúde em decorrência desses hormônios estão: elevação de colesterol e triglicerídeos no sangue (dislipidemia), hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e arritmia cardíaca. Além disso, também pode ocorrer crescimento excessivo de pelos em mulheres (hirsutismo), queda de cabelo (alopecia), acnes, alteração na voz (disfonia) insônia e agitação.

Como consultar os medicamentos autorizados pela ANVISA?

A lista de medicamentos autorizados pela ANVISA está disponível no site da Agência.

