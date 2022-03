China Ocidental tem maior número de novos casos de Covid desde 2020

No domingo, 5, a China Ocidental – área que reúne seis províncias do país asiático – registrou seu maior número de novas infecções locais sintomáticas por coronavírus desde o começo da pandemia, há dois anos. O total de casos relatados foi de 214.

A China tem adotado uma política de Covid-19 zero, mantendo fechamentos de áreas com muitos casos e suspendendo atividades. No entanto, a alta transmissibilidade da ômicron mantém os casos em alta no país asiático.

A maioria dos novos relatos de contaminações foi observada nas províncias de Guangdong, Jilin e Shandong.

Recorde de mortes

Apesar dos altos números de novas infecções na China, a pandemia dá sinais de arrefecimento de modo geral. O problema é que o controle da doença vem sendo feito de forma desigual de acordo com a região do planeta. Há países como o Iêmen, onde 99% dos 30 milhões de habitantes não estão vacinados.

Hoje, o mundo atingiu a marca de 6 milhões de mortes desde a decretação da pandemia, em março de 2020.