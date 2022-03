China isola cidade de 9 milhões de habitantes em ação Covid zero

Em mais uma ação de sua política Covid zero, a China isolou a cidade de Changchun, no nordeste do país, e 9 milhões de habitantes terão de ficar em isolamento enquanto rodadas de testes serão realizadas para verificar a circulação do vírus. A China, onde os primeiros casos da doença foram notificados, enfrenta surtos de infecção pelo SARS-CoV-2, que desencadeou a pandemia declarada há exatos dois anos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O confinamento teve início nesta sexta-feira, 11, e a medida tem sido adotada em cidades do país mesmo quando poucos casos da doença são detectados. Em outubro do ano passado, três cidades chinesas estavam em lockdown e uma delas, Heihe, foi isolada após a detecção de um caso.

No mês passado, o bloqueio foi implementado em Baise, cidade na fronteira com o Vietnã, onde cerca de 3,6 milhões de habitantes também foram isolados por causa de um morador que testou positivo para o novo coronavírus.

No domingo, 5, a China Ocidental – área que reúne seis províncias do país asiático – registrou 214 casos, seu maior número de novas infecções locais sintomáticas por coronavírus desde o começo da pandemia.

Com agências internacionais