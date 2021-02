China aprova uso geral da CoronaVac no país

As autoridades sanitárias da China aprovaram neste sábado, 6, o uso geral da vacina CoronaVac no país. O imunizante contra a Covid-19 produzido pelo laboratório Sinoavac já tinha sido autorizado de forma emergencial em julho. A vacina é a segunda que recebe o aval para uso geral na China, depois da autorização concedida ao antígeno da farmacêutica Sinopharm no fim de dezembro.

Com o uso geral aprovado, a CoronaVac poderá ser aplicada em toda a população do país, não apenas nos grupos prioritários.

A CoronaVac é uma das duas vacinas utilizadas atualmente no Brasil. A outra é a de Oxford-AstraZeneca. Ambas foram aprovadas no fim de janeiro pela Anvisa para uso emergencial. No Brasil, a CoronaVac é fabricada em parceria com o Instituto Butantan.

O imunizante da Sinovac também é utilizado emergencialmente na Turquia, Indonésia e Chile.

Nos ensaios no Brasil, a vacina teve eficácia geral de 50,38% e de 78% para casos leves. A Sinovac ainda não divulgou os resultados finais dos testes com o imunizante no mundo.