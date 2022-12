China amplia leitos de UTI após aumento de novos casos de Covid-19

A China ampliou os leitos de UTI de seus hospitais em meio a um aumento de novos casos de Covid-19. Segundo a Associated Press, o país governado por Xi Jinping busca fortalecer o sistema de saúde para reverter o cenário que provocou protestos da população contra o confinamento compulsório, enquanto põe em prática os protocolos de sua estratégia “Covid zero”. A província de Shaanxi, no oeste do país, reservou 22.000 leitos hospitalares para Covid-19 e está pronta para aumentar sua capacidade de tratamento intensivo em mais 20%, convertendo outros leitos, conforme informou o jornal de Xangai The Paper. Segundo Yun Chunfu, funcionário da comissão provincial de saúde, as cidades estão acelerando a modernização de hospitais para ‘pacientes gravemente enfermos”.

Na última quinta-feira, 8, o governo pediu uma mobilização total dos hospitais, incluindo a contratação de mais profissionais de saúde, a fim de aumentar a eficácia no combate à doença, além do reforço no suprimento de medicamentos. De acordo com a mídia estatal chinesa, as autoridades foram instruídas a acompanhar a saúde de todas as pessoas com 65 anos ou mais. Nas redes sociais de chineses, há relatos de surtos em empresas, escolas e restaurantes em todo o país.

Neste domingo, 11, a China registrou 10.815 novos casos, incluindo 8.477 sem sintomas. Isso foi apenas um quarto do pico diário da semana anterior, que ficou acima de 40.000, mas representa apenas pessoas que são testadas após serem internadas em hospitais ou contratadas para empregos em escolas e outros locais de alto risco.