Chá verde: 3 xícaras por semana reduz o risco de derrame, mostra estudo A explicação está nos polifenóis, um poderoso antioxidante com ação nos vasos sanguíneos Por Da Redação - Atualizado em 10 jan 2020, 13h44 - Publicado em 10 jan 2020, 13h42

Que o chá verde faz bem à saúde já é sabe. Mas um novo estudo mostrou que o efeitos benéficos vão além do que se imaginava. Beber chá verde ao menos três vezes por semana reduz em 39% os riscos de doenças cardíacas e derrames. É o que mostra pesquisa publicada no periódico European Journal of Preventive Cardiology, da Sociedade Europeia de Cardiologia.

O chá verde é rico em polifenóis, um potente antioxidante. A substância tem ação protetora dos vasos sanguíneos. “Os principais compostos bioativos do chá, os polifenóis, não ficam armazenados no corpo por muito tempo. Por isso, a ingestão frequente é necessária para ter um efeito cardio protetor”, afirma uma dos autores do estudo, Dongfeng Gu, da Academia Chinesa de Ciências Médicas.

O trabalho acompanhou 100 mil homens e mulheres ao longo de oito anos sem histórico de problemas cardíacos, câncer ou derrame. Os voluntários foram separados em três grupos: os que bebiam três ou mais xícaras de chá por semana, os que consumiam quantidades menores e aqueles que nunca tomam. Os resultados foram observados apenas no primeiro grupo.