Ceará passa a exigir exame negativo de Covid-19 para turistas

Com 15 casos confirmados da variante delta do novo coronavírus, o Ceará vai exigir teste negativo para Covid 19 feito 72 horas antes da viagem ou atestado de vacinação completa aos turistas vindos de outros estados por via aérea. Assim, torna-se o primeiro estado brasileiro a impor essa condição. O juiz federal Luís Praxedes Vieira da Silva atendeu o pedido do governo estadual alegando “proteção à vida, um direito de alta relevância”, como escreveu sobre a medida judicial concedida nesta quarta-feira 12, e que deve ser executada imediatamente.

LEIA TAMBÉM: Por que usar máscaras mesmo após a segunda dose da vacina

Desde julho, o Ceará vem tomando providências para aumentar as proteções sanitárias no estado, e assim impedir a disseminação das variantes do vírus. A primeira delas foi colocar um centro de testagem rápida para a doença no aeroporto de Fortaleza. Em casos positivos, essas pessoas são direcionadas para exame rt-PCR no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará). Mesmo com os números de novos casos e mortes em queda no estado e a taxa de ocupação de UTIs para pacientes com Covid-19 estar em 41%, o governador do Ceará, Camilo Santana, defende a medida e diz que ela deveria ser instaurada em todo o país.