CDC reduz tempo de isolamento por Covid-19 de dez para cinco dias

O tempo de isolamento para casos assintomáticos de Covid-19 foi reduzido de dez para cinco dias pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), que recomendou ainda o uso de máscara por mais cinco dias para evitar possíveis infecções pelo vírus. O órgão levou em consideração estudos que indicaram que a maior parte da transmissão ocorre nos primeiros dias da doença.

O CDC também atualizou a quarentena para pessoas expostas ao vírus levando em consideração a situação vacinal. Caso tenha recebido a dose de reforço, não é necessário fazer isolamento, mas é importante usar máscara durante dez dias se for interagir com outras pessoas.

Se a pessoa não tiver sido vacinada ou tiver tomado a segunda dose há mais de seis meses e ainda estiver sem o reforço, a orientação é fazer a quarentena de cinco dias e utilizar máscaras pelos cinco dias seguintes. Para todos que tiveram contato com pessoas infectadas, o órgão indica a realização de teste no quinto dia após a exposição.

“A variante ômicron está se espalhando rapidamente e tem potencial para impactar todas as facetas de nossa sociedade. As recomendações atualizadas do CDC para isolamento e quarentena equilibram o que sabemos sobre a disseminação do vírus e a proteção fornecida pela vacinação e doses de reforço. Essas atualizações garantem que as pessoas possam continuar com segurança suas vidas diárias. A prevenção é a nossa melhor opção: ser vacinado, receber reforço, usar máscara em ambientes públicos fechados em áreas de transmissão significativa e alta da comunidade e fazer um teste antes de se reunir”, disse, em comunicado, a diretora do CDC Rochelle Walensky.