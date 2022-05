CDC aponta adenovírus como principal hipótese para hepatite em crianças

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), órgão de saúde dos Estados Unidos, afirmou nesta sexta-feira 20, que o adenovírus, vírus comum na infância que causa resfriado, é a principal hipótese para os casos recentes de hepatite grave misteriosa em crianças, que provocou ao menos seis mortes e está sob investigação – só nos Estados Unidos, são 180 casos identificados – desde outubro do ano passado.

“Estão se acumulando evidências de que existe participação do adenovírus, particularmente o adenovírus-41”, afirmou Jay Butler, vice-diretor do CDC para doenças infecciosas. De acordo com Butler, cerca de metade das crianças diagnosticadas nos últimos meses também estavam infectadas com um tipo de adenovírus.

Ele disse também que uma teoria a ser analisada é que as medidas para enfrentamento da pandemia podem ter limitado a exposição ao adenovírus, e a partir do momento que foram flexibilizadas, a circulação do vírus aumentou, levando a infecções. “O CDC também investiga se a Covid-19 pode estar desempenhando um papel, bem como outros patógenos, medicamentos e fatores de risco”

Em abril, o CDC emitiu um alerta de atenção para as crianças com hepatite, que pode provocar danos ao fígado e levar à insuficiência hepática.