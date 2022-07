Casos semanais de Covid-19 no mundo entram em platô, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou o boletim de casos semanais de Covid-19 no mundo e informou que o índice entrou em platô. No período de 11 a 17 de julho, foram reportados quase 6,3 milhões de registros da doença, uma estabilização após cinco semanas de aumento de notificações globais. Desde o início da pandemia, foram contabilizados 559,8 milhões de casos e 6,3 milhões de mortes.

Na semana epidemiológica, ocorreram 11 mil mortes e a metade foi registrada na região das Américas, totalizando 5.470 óbitos. A Europa concentrou 30% das mortes (3.311), mas o número ainda é 14% menor do que o contabilizado na semana epidemiológica anterior.

A OMS informou que os dados devem ser interpretados com cautela, porque, com as mudanças das estratégias de testes para detecção do novo coronavírus adotadas pelos países, houve diminuição dos testes realizados e, consequentemente, o número de casos também apresenta queda.

Segundo o levantamento, a variante de preocupação ômicron é dominante no mundo (95,4%). A entidade destacou que as estimativas de eficácia das vacinas para a cepa continuam altas para evitar a casos graves da doença e que a primeira dose de reforço “melhora significativamente” o potencial protetor para todos os desfechos, ressaltando a importância de manter a vacinação em dia.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

